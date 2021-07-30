Скандал вокруг премии "Литера": четыре члена жюри покинули конкурс в знак протеста

Участники и члены жюри литературного конкурса, покинувшие его, считают, что, назначив своего представителя в жюри, Минкультуры пытается повлиять на результаты конкурса

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Скандал вокруг литературно премии "Литера" продолжается – четыре члена жюри покинули конкурс в знак протеста, остался всего один, назначенный министерством культуры, спорта и молодежи.

Часть номинантов премии этого года также покинули конкурс, отозвав свои работы. Основная причина бойкота – состав жюри, в частности пятый член Иосеб Чумбуридзе, назначенный министерством культуры, спорта и молодежи. На конкурс по шести номинациям литературной премии "Литера" было представлено 110 книг.

Состав жюри сегодня покинула и Белла Ципурия, которая сказала телеканалу Formula, что дело заключается не в конкретном члене жюри, а в недоверии, проявленном Минкультуры.

"На конкурс этого года с самого начала повлияла общая ситуация в нашей стране - недоверие грузинской общественности к правительству. Есть ощущение, что правительство пытается контролировать все сферы нашей общественной жизни, включая литературу", - сказала она.

Ранее из литературного конкурса ушли члены жюри Октай Казумов, Резо Табукашвили и Лела Кодалашвили.

Между тем, министерство культуры, спорта и молодежи в своем заявлении подчеркивает, что оно не вмешивается в конкурс. С конкурсом ведомство связывает только то, что в составе жюри из пяти человек – один представитель министерства.

"Конкурс "Литера" полностью организует и проводит Дом писателей. И других представителей независимо представляет также Дом писателей. Кроме того, министерство полностью перечислило Дому писателей 50 тысяч лари (16,1 тысячи долларов – прим.ред.) для проведения конкурса. Этой суммой также самостоятельно распоряжается Дом писателей", - говорится в сообщении министерства.

Литературная премия «Литера» была учреждена в 2015 году. С тех пор премия вручается ежегодно. Цель проекта – развитие современной грузинской литературы и поощрение молодых авторов. Наряду с «Саба», «Литера» является главной литературной премией в Грузии.

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