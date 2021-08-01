Поместье Левиль во Франции будет полностью восстановлено через 10 лет

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Восстановление грузинского поместья Левиль во Франции будет полностью завершено правительством Грузии через десять лет - решение было озвучено на первом заседании Комитета по управлению поместьем.

Заседание в Париже прошло под председательством министра культуры Грузии Теи Цулукиани.

В ходе встречи было отмечено, что восстановление исторического поместья уже находится на стадии реализации утвержденного Академией концепт-проекта, поэтому, учитывая важную культурную составляющую вопроса, работы завершит министерство культуры.

История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.

Поместье Левиль было официально признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года. Переговоры о передаче имения велись с правительством Франции с 1991 года.

Проектирование и ремонт поместья осуществлялись под руководством МИД Грузии с 2017 год.

В поместье Левиль, огороженной старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.

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