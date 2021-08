Литературный скандал в Грузии – конкурс "Литера" в этом году не состоится

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Литературная премия "Литера" в этом году не состоится, говорится в заявлении Дома писателей в Facebook.

Часть номинантов премии этого года покинула конкурс, отозвав свои работы. Основная причина бойкота – состав жюри, в частности, пятый член Иосеб Чумбуридзе, назначенный министерством культуры.