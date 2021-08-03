Литературный скандал в Грузии – конкурс "Литера" в этом году не состоится

Литературный конкурс "Литера" в знак протеста покинули не только члены жюри и большинство конкурсантов, отозвав свои работы

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Литературная премия "Литера" в этом году не состоится, говорится в заявлении Дома писателей в Facebook.

Часть номинантов премии этого года покинула конкурс, отозвав свои работы. Основная причина бойкота – состав жюри, в частности, пятый член Иосеб Чумбуридзе, назначенный министерством культуры.

"В существующих обстоятельствах становится невозможным проведение литературного конкурса "Литера". Дом писателей надеется, что вместе с министерством и литературной сферой еще раз будет рассмотрена существующая ситуация и найден лучший выход к следующему году", – говорится в заявлении.

В заявлении отмечено, что литературная премия "Литера" была основана в 2015 году Домом писателей при поддержке министерства культуры и защиты памятников. Премия проходит каждый год и выдается в шести номинациях.

Как отмечают в Доме писателей, в этом году согласно приказу министра культуры, спорта и молодежи было изменено правило комплектования состава жюри. Согласно приказу, в состав любого конкурса, профинансированного министерством, один член жюри должен был быть назначен ведомством. Таким образом в состав жюри "Литера", все пять членов которого до этого выбирал Дом писателей и предоставлял министерству на утверждение, в этом году впервые одного члена назначило министерство культуры.

"Дом писателей сразу же после выхода приказа постарался в форме диалога добиться пересмотра этого решения, однако реагирования со стороны министерства не последовало", – отмечено в заявлении.

Исходя из сложившейся ситуации, Дом писателей опубликовал список состава жюри конкурса. Изменение правила комплектования членов жюри вызвало протест литераторов. Общество восприняло решение министерства, как вмешательство в творческую деятельность, и большая часть писателей и издателей отказались от участия в конкурсе, от сотрудничества отказались и четыре члена жюри, которые были выбраны Домом писателей.

Из 110 книг на основе личных заявлений издательств и авторов сняты 92 книги.

"Главным направлением деятельности Дома писателей является популяризация и поддержка писателей, переводчиков и издателей, а также образовательной и культурной сферы", – подчеркнуто в заявлении.

Ранее министерство культуры, спорта и молодежи заявило, что не вмешивается в конкурс. С конкурсом ведомство связывает только то, что в составе жюри из пяти человек – один представитель министерства.

Цель проекта – развитие современной грузинской литературы и поощрение молодых авторов. Наряду с "Саба", "Литера" является главной литературной премией в Грузии.

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