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Памятники культурного наследия - Анчисхати

Илия Второй просит правительство вернуть икону Анчисхати церкви

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Культура
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Темы:
Грузинская православная церковь (85)
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Уникальная икона Анчисхати все эти годы хранится в Музее искусств Грузии, хотя церковь давно и настоятельно просит вернуть ее церкви

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и министру культуры Тее Цулукиани с просьбой передать икону Анчисхати на хранение церкви.

Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) является экспонатом Музея искусств Грузии. Министр культуры уже утвердила план эвакуации музея, согласно которому к 5 августа для него будет подыскано новое здание, в которое он переедет 5 февраля 2022 года.

Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
© Sputnik / STRINGER
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Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.

По словам Патриарха, благодаря немецким специалистам храм Анчисхати технологически готов к хранению иконы - там установлен для нее специальный стеклянный ящик - киот.

"Примечательно, что в этом году мы отмечаем 1500-летие со дня возведения этого храма, и выданное вами разрешение на размещение иконы в церкви будет величайшим подарком к юбилейной дате", - говорится в письме Патриарха.

По словам Его Святейшества, разговоры о передаче иконы идут уже не один год и всегда была готовность удовлетворить просьбу Патриархии. Но власти требовали обеспечить специальные условия для хранения реликвии.

Анчисхати - храм Рождества Девы Марии - находится в северной части Старого Тбилиси.

Анчисхати, который в архитектурном плане является базиликой, называют самой древней церковью в столице Грузии, сохранившейся до наших времен. Анчисхати также является вторым по древности (после Болнисского Сиони) храмом во всей Грузии. Согласно историческим записям, эта небольшая церковь была построена после 530 года.

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Темы:
Грузинская православная церковь (85)
Теги:
Грузия, Грузинская православная церковь, Музей искусств Грузии

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