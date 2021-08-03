Не снесут, а восстановят - экспонаты Музея искусств в Тбилиси временно перевезут

Ранее в министерстве культуры заявляли о необходимости сноса здания Музея, обоих флигелей, а проведение восстановительных работ назвали "нерентабельным"

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Экспонаты Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси на время ремонтных и восстановительных работ распределяют на нескольких локациях, сказала министр культуры Грузии Тея Цулукиани.

По ее словам, предполагается, что часть экспонатов отправят в Музей истории имени Симона Джанашия, более известного как "Карвасла", и в один из корпусов Музея искусств, который был построен в 1980 году и находится недалеко от главного здания.

"Мы должны вывезти экспонаты из Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, который находится в плачевном состоянии, в защищенное место на время, пока мы не восстановим этот памятник", - заявила министр культуры.

Как отметила Цулукиани, официально точные локации, куда перевезут сотни экспонатов, будут названы до 5 августа.

Ранее в министерстве культуры заявляли о необходимости сноса здания Музея, обоих флигелей, а проведение восстановительных работ назвали "нерентабельным".

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.

Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).

Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.