Золотой фонд Музея искусств на время приютит Музей истории имени Джанашия

В золотом фоне Музея искусств самыми ценными экспонатами являются золотой крест царицы Тамар с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом и золотая чаша Баграта III

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Золотой фонд Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили будет временно размещен в Музее истории Грузии имени Симона Джанашия, информацию публикует Служба по поиску и защите святынь при Патриархии Грузии.

"Был выбран Государственный музей истории имени Симона Джанашия, где подготовлено выставочное пространство для каждого экспоната, представленного в Музее искусств, и установлены музейные витрины высокого качества, оборудованные регуляторами температуры и влажности, а также системами очистки воздуха, которых не было в Музее искусств", – говорится в заявлении.

По данным Патриархии, рабочая группа провела опись почти трети экспонатов, но процесс был остановлен из-за пандемии.

"Мы считаем, что процесс необходимо продолжить и точно описать нынешнее состояние экспонатов, хранящихся в музее, а затем и сокровищницы. В случае переезда в музей Джанашия, их размещения в выставочном пространстве и в хранилище, исходя из степени повреждения, они должны быть реставрированы профессионалами. Для этого в музее Джанашия должна быть обустроена лаборатория", – говорится в заявлении.

В Патриархии также считают, что после восстановления Музея искусств туда должны вернуться все экспонаты, в том числе и церковные сокровища.

Музей искусств Грузии нуждается основательной реконструкции. Здание в таком состоянии, что Министерство культуры заявляло о невозможности его восстановления. Сейчас для музея подыскивается новое здание.

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.

Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамар с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).

Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.

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