12:03 05 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6780
  • 100 RUB4.2550
  • USD3.1022
Поиск
Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

Золотой фонд Музея искусств на время приютит Музей истории имени Джанашия

© Sputnik / Alex Shlamov
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2445)
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/19/252416467.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210805/252509858/Zolotoy-fond-Muzeya-iskusstv-na-vremya-priyutit-Muzey-istorii-imeni-Dzhanashiya.html

В золотом фоне Музея искусств самыми ценными экспонатами являются золотой крест царицы Тамар с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом и золотая чаша Баграта III

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Золотой фонд Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили будет временно размещен в Музее истории Грузии имени Симона Джанашия, информацию публикует Служба по поиску и защите святынь при Патриархии Грузии.

"Был выбран Государственный музей истории имени Симона Джанашия, где подготовлено выставочное пространство для каждого экспоната, представленного в Музее искусств, и установлены музейные витрины высокого качества, оборудованные регуляторами температуры и влажности, а также системами очистки воздуха, которых не было в Музее искусств", – говорится в заявлении.

Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
© Sputnik / Alex Shlamov
Не снесут, а восстановят - экспонаты Музея искусств в Тбилиси временно перевезут

По данным Патриархии, рабочая группа провела опись почти трети экспонатов, но процесс был остановлен из-за пандемии.

"Мы считаем, что процесс необходимо продолжить и точно описать нынешнее состояние экспонатов, хранящихся в музее, а затем и сокровищницы. В случае переезда в музей Джанашия, их размещения в выставочном пространстве и в хранилище, исходя из степени повреждения, они должны быть реставрированы профессионалами. Для этого в музее Джанашия должна быть обустроена лаборатория", – говорится в заявлении.

В Патриархии также считают, что после восстановления Музея искусств туда должны вернуться все экспонаты, в том числе и церковные сокровища.

Музей искусств Грузии нуждается основательной реконструкции. Здание в таком состоянии, что Министерство культуры заявляло о невозможности его восстановления. Сейчас для музея подыскивается новое здание.

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.

Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамар с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).

Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2445)
Теги:
Грузия, Музей искусств Грузии

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тушение природных пожаров в северном пригороде Афин
Огненное лето: лесные пожары добрались до Афин - фото
В каких районах Тбилиси опасно покупать квартиры
В каких районах Тбилиси опасно покупать квартиры
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться