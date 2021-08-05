В Тбилиси протестуют против выноса экспонатов из Музея искусств

Гражданские активисты требуют обнародования детального плана эвакуации музея и хранящихся в нем ценностей

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Неправительственные организации "Институт свободы" и "Общество просвещения избирателей" устроили акцию протеста перед зданием Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Собравшиеся протестовали против переноса экспонатов из музея. По их словам, у них есть все основания полагать, что это здание и хранящиеся в нем исторические сокровища находятся в опасности.

Протестующие на месте сделали "живую цепь" и заявили, что готовы "физически защитить" здание в случае необходимости.

"Мы физически защитим это место, если они захотят прийти и пройти мимо нас", – сказала Тамар Черголеишвили, основательница "Общества просвещения избирателей".

Участники акции заявляют, что хотят знать детальный план эвакуации музея, иначе они не позволят ставить под угрозу национальные сокровища.

По словам министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теи Цулукиани, аварийное здание Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили должно быть отремонтировано. Что же касается экспонатов, которые хранятся в музее, на время ремонта они будут перенесены в другое место, а после завершения работ возвращены на место.

В первоначальных планах Минкультуры был снос исторического здания Музея искусств. Однако, под давлением общественности, решение было изменено.

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