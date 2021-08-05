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Акция-перформанс у Музея искусств Грузии 5 августа 2021 года

В Тбилиси протестуют против выноса экспонатов из Музея искусств

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2446)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210805/252511472/V-Tbilisi-protestuyut-protiv-vynosa-eksponatov-iz-Muzeya-iskusstv.html

Гражданские активисты требуют обнародования детального плана эвакуации музея и хранящихся в нем ценностей

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Неправительственные организации "Институт свободы" и "Общество просвещения избирателей" устроили акцию протеста перед зданием Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Собравшиеся протестовали против переноса экспонатов из музея. По их словам, у них есть все основания полагать, что это здание и хранящиеся в нем исторические сокровища находятся в опасности.

Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
© Sputnik / STRINGER
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Протестующие на месте сделали "живую цепь" и заявили, что готовы "физически защитить" здание в случае необходимости.

"Мы физически защитим это место, если они захотят прийти и пройти мимо нас", – сказала Тамар Черголеишвили, основательница "Общества просвещения избирателей".

Участники акции заявляют, что хотят знать детальный план эвакуации музея, иначе они не позволят ставить под угрозу национальные сокровища.

По словам министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теи Цулукиани, аварийное здание Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили должно быть отремонтировано. Что же касается экспонатов, которые хранятся в музее, на время ремонта они будут перенесены в другое место, а после завершения работ возвращены на место.

В первоначальных планах Минкультуры был снос исторического здания Музея искусств. Однако, под давлением общественности, решение было изменено.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2446)
Теги:
Грузия, Музей искусств Грузии, Акция

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