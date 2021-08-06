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Известная молодежная певица Клава Кока на отдыхе в Казбеги

Клава Кока ищет в Грузии принца на белом коне

photo: klavacoca / Instagram
Культура
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252516096.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210806/252516191/Klava-Koka-ischet-v-Gruzii-printsa-na-belom-kone.html

Когда вокруг сказочные горы, упирающиеся в небо, а под тобой быстрый конь, все возможно, обязательно сыщется и принц

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известная молодежная певица Клава Кока делится со своими подписчиками в Инстаграм фотографиями с отдыха в Казбеги.

Девушка опубликовала фотографию, где она сидит верхом на коне на фоне гор, подписав ее "В поисках принца на белом коне".

Подписчики оценили фотографии певицы и поделились своими впечатлениями под постом:

"Какая же атмосфера! Каждое фото вызывает такой восторг внутри, как у маленького ребенка, невероятная красота! В такие моменты хочется закрыть глаза и оказаться прям там, рядом с тобой…" – пишет vlladllen.

"Боже, какая атмосфера невероятная. Как же я хочу в горы", – пишет arina_05_ast.

"В Грузии все такое грузинское… Даже конь похож на грузина", – пишет lilya_perf.

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Теги:
Грузия, Казбеги

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