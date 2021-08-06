Клава Кока ищет в Грузии принца на белом коне

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известная молодежная певица Клава Кока делится со своими подписчиками в Инстаграм фотографиями с отдыха в Казбеги.
Девушка опубликовала фотографию, где она сидит верхом на коне на фоне гор, подписав ее "В поисках принца на белом коне".
Подписчики оценили фотографии певицы и поделились своими впечатлениями под постом:
"Какая же атмосфера! Каждое фото вызывает такой восторг внутри, как у маленького ребенка, невероятная красота! В такие моменты хочется закрыть глаза и оказаться прям там, рядом с тобой…" – пишет vlladllen.
"Боже, какая атмосфера невероятная. Как же я хочу в горы", – пишет arina_05_ast.
"В Грузии все такое грузинское… Даже конь похож на грузина", – пишет lilya_perf.
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