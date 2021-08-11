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Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

В Тбилиси собирают подписи в защиту Музея искусств Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2449)
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Жители Тбилиси считают, что такое историческое здание, как Музей искусств Грузии, является достопримечательностью города и должно быть сохранено в первозданном виде

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Инициативная группа собирает подписи под манифестом в защиту исторического здания Музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили.

Общественность встала на защиту исторического здания после того, как Минкультуры объявило о невозможности восстановить здание и сносе его обоих флигелей. Тогда министр назвала восстановительные работы "нерентабельными" и объявила, что для музея будет найдено новое здание. Затем, под общественным давлением, Теа Цулукиани изменила решение и заявила, что здание не будет снесено, а восстановлено в прежнем виде.

Акция-перформанс у Музея искусств Грузии 5 августа 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Несмотря на смену настроений в Минкультуры, часть жителей Тбилиси полагает, что здание музея все равно снесут.

Представители инициативной группы выступили с открытым письмом парламенту и министерству культуры с требованием обеспечить эффективное осуществление парламентского контроля и прозрачность реставрационных работ.

Сбор подписей начался во время акции протеста на Пушкинской площади 5 августа 2021 года и завершится 16 августа 2021. За это время манифест должны подписать две тысячи человек.

Требования инициативной группы:

1. Обеспечить реализацию проекта по укреплению и реставрации здания Музея искусств с участием высококвалифицированных специалистов, имеющих надежную репутацию. Информация обо всех этапах процесса должна быть открытой и доступной;

2. Предоставить подробный план эвакуации музейного фонда и всех экспонатов с указанием лиц, ответственных за процесс, а также точное место временного размещения экспонатов. Обеспечить публичность указанного процесса, а также участие профессионального сообщества;

3. Отстранить от процесса неквалифицированных должностных лиц, наносящих непоправимый ущерб процессу укрепления и восстановления здания Музея.

Кроме того, подписавшие заявление считают, что все, "кто недавними решениями властей был незаконно и необоснованно уволен с работы в музее, должны быть немедленно восстановлены".

Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
© Sputnik / Alex Shlamov
Не снесут, а восстановят - экспонаты Музея искусств в Тбилиси временно перевезут

К этому моменту собрано уже 1500 подписей.

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.

Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).

Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2449)
Теги:
Грузия, культура, Музей искусств Грузии

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