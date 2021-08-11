19:54 11 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6423
  • 100 RUB4.2202
  • USD3.1070
Поиск
Концерт известной грузинской пианистки Элисо Болквадзе в Международном центре мугама в Баку

Организаторы отменили международный музыкальный фестиваль в Батуми из-за пандемии

photo: courtesy of International Mugham Center of Azerbaijan
Культура
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0b/252560249.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210811/252560164/Organizatory-otmenili-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-v-Batumi-iz-za-pandemii.html

Девятый по счету фестиваль, основанный выдающейся грузинской пианисткой Элисо Болквадзе, должен был состояться в сентябре

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Батумский международный черноморский фестиваль искусства и музыки (Batumi Black Sea Music and Art Festival) перенесен на сентябрь 2022 года.

Такое решение организаторы приняли из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, после консультаций с администрацией ЮНЕСКО.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Глава Минздрава Грузии назвала дату пика четвертой волны коронавируса

Девятый по счету фестиваль, основанный выдающейся грузинской пианисткой Элисо Болквадзе, должен был состояться в сентябре.

Цель фестиваля - популяризация Грузии и грузинской культуры. Он включает в себя проведение гала-концертов, а также мастер-классы и семинары.

Batumi Black Sea Music and Art Festival тесно сотрудничает с международными миссиями, аккредитованными в Грузии, и проходит под патронажем ЮНЕСКО.

Фестиваль стал важной культурной платформой для продвижения грузинского искусства и процесса европейской интеграции страны.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться