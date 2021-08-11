Организаторы отменили международный музыкальный фестиваль в Батуми из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Батумский международный черноморский фестиваль искусства и музыки (Batumi Black Sea Music and Art Festival) перенесен на сентябрь 2022 года.
Такое решение организаторы приняли из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, после консультаций с администрацией ЮНЕСКО.
Девятый по счету фестиваль, основанный выдающейся грузинской пианисткой Элисо Болквадзе, должен был состояться в сентябре.
Цель фестиваля - популяризация Грузии и грузинской культуры. Он включает в себя проведение гала-концертов, а также мастер-классы и семинары.
Batumi Black Sea Music and Art Festival тесно сотрудничает с международными миссиями, аккредитованными в Грузии, и проходит под патронажем ЮНЕСКО.
Фестиваль стал важной культурной платформой для продвижения грузинского искусства и процесса европейской интеграции страны.