Организаторы отменили международный музыкальный фестиваль в Батуми из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Батумский международный черноморский фестиваль искусства и музыки (Batumi Black Sea Music and Art Festival) перенесен на сентябрь 2022 года.

Такое решение организаторы приняли из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса, после консультаций с администрацией ЮНЕСКО.