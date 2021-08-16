Обмен писателями: в Грузии назвали победителей литературных резиденций

Грузинские авторы отправятся работать над новыми художественными произведениями в Испанию и Украину

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Стали известны имена победителей литературных резиденций - это совместная программа по обмену писателями, проводимая проектом "Тбилиси - Всемирной книжной столицы" и Домом писателей.

В рамках программы два грузинских автора - Тако Поладашвили и Тея Топурия - поедут в Ла-Корунью (Испания), а писательница Нана Абуладзе будет работать над своим новым произведением во Львове (Украина).

Помимо этого, Абуладзе примет участие в Международном литературном фестивале "Львовский книжный форум", который пройдет 15-19 сентября. В свою очередь, Дом писателей примет в Тбилиси испанских и украинских авторов.

Изначально в Испанию должен был поехать один автор из Грузии, но по инициативе принимающей резиденции в Ла-Корунья в программе примут участие два грузинских автора вместо одного. Тея Топурия и Тако Поладашвили будут работать в Ла-Корунья две недели в октябре. Программа проживания во Львове также рассчитана на две недели - с 1 по 20 сентября 2021 года.

Подача заявок на участие в программе резиденции по обмену началась в конце июля. Принимались заявки на работу над художественными текстами любого жанра. Основными критериями отбора авторов были: литературный опыт, качество текста и мотивационное письмо.

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