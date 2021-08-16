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Девушка читает книгу в библиотеке

Обмен писателями: в Грузии назвали победителей литературных резиденций

photo: Pixabay / jarmoluk
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2450)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210816/252597982/Obmen-pisatelyami-v-Gruzii-nazvali-pobediteley-literaturnykh-rezidentsiy.html

Грузинские авторы отправятся работать над новыми художественными произведениями в Испанию и Украину

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Стали известны имена победителей литературных резиденций - это совместная программа по обмену писателями, проводимая проектом "Тбилиси - Всемирной книжной столицы" и Домом писателей.

В рамках программы два грузинских автора - Тако Поладашвили и Тея Топурия - поедут в Ла-Корунью (Испания), а писательница Нана Абуладзе будет работать над своим новым произведением во Львове (Украина).

Книга Анастасии Хатиашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Тбилиси в свет вышел роман Анастасии Хатиашвили "Лучшее, чего у меня нет"

Помимо этого, Абуладзе примет участие в Международном литературном фестивале "Львовский книжный форум", который пройдет 15-19 сентября. В свою очередь, Дом писателей примет в Тбилиси испанских и украинских авторов.

Изначально в Испанию должен был поехать один автор из Грузии, но по инициативе принимающей резиденции в Ла-Корунья в программе примут участие два грузинских автора вместо одного. Тея Топурия и Тако Поладашвили будут работать в Ла-Корунья две недели в октябре. Программа проживания во Львове также рассчитана на две недели - с 1 по 20 сентября 2021 года.

Подача заявок на участие в программе резиденции по обмену началась в конце июля. Принимались заявки на работу над художественными текстами любого жанра. Основными критериями отбора авторов были: литературный опыт, качество текста и мотивационное письмо.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2450)
Теги:
Грузия, Грузинская литература

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