Грузинские археологи обнаружили древние находки в террасном поселении бронзового века

Поселение раннего бронзового века было обнаружено в 2008 году при строительстве магистрального газопровода Аспиндза-Ахалцихе, а раскопки были начаты в 2012 году

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузинские археологи обнаружили древние украшения, предметы и каменные сооружения в поселении террасного типа бронзового века на горе Сатикне у деревни Чобарети (Аспиндзский муниципалитет). Об этом говорится в сообщении мэрии муниципалитета.

Археологи обнаружили множество керамических изделий типичных для куро-араксской культуры (археологическая культура, существовавшая около 4000 — 2200 годах до н. э. на территории Северного Кавказа, Закавказья и прилегающих областей Ближнего Востока – ред.), древние каменные ручные мельницы и глиняные формы, отлитые из металла, а также в поселении было найдено множество керамических изделий, посуды и украшений.

В сообщении отмечается, что находка уникальна не только для Грузии, но и для всего ареала распространения закавказской культуры бронзового века и является лучшим образцом художественного и графического искусства того времени.

"Текущие археологические исследования показывают, что сельское хозяйство и животноводство были развиты в деревне Чобарети. Об этом свидетельствует открытие четырех разновидностей зерен пшеницы, датируемой 5300 годом до н.э., палинологической пыли, ручной мельницы, костей крупного и мелкого рогатого скота. Также были обнаружены формы для литья меди и медные изделия, свидетельствующие о культуре и обработке металла того времени", - говорится в сообщении.

Мэр Аспиндзского муниципалитета Ростом Маграквелидзе и заместитель мэра Леван Беридзе посетили проводимые археологические работы на месте.

Поселение раннего бронзового века было обнаружено в 2008 году при строительстве магистрального газопровода Аспиндза-Ахалцихе. Раскопки были начаты в 2012 году Национальным музеем Грузии и Мельбурнским университетом под руководством археологов Кахи Кахиани и Антонио Сагона.

Археологические раскопки и работы проводятся ежегодно и сезонно с 2009 года. В археологических работах принимают участие студенты университетов Австралии, Франции, Мельбурна и Грузии.

Террасное поселение Чобарети бронзового века по всей Грузии является одним из крупнейших и самых уникальных поселений того времени с его каменной архитектурой и археологическими материалами.

По текущим неполным данным, его длина по линии запад-восток составляет 450 метров, а на линии юг-север – 250 метров.