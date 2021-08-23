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Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе

Театр марионеток впервые после смерти Габриадзе отправился на гастроли

© photo: Sputnik / Rukhkyan
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2453)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210823/252652109/Teatr-marionetok-vpervye-posle-smerti-Gabriadze-otpravilsya-na-gastroli-.html

Резо Левановича не стало, но бессмертное искусство его продолжает жить и знакомить с его шедеврами мир

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский Театр марионеток впервые после смерти своего основателя, выдающегося режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе, отправился на гастроли.

21 აგვისტოს გაბრიაძის თეატრმა მონაწილეობა მიიღო შვეიცარიის ქალაქ სიონში გამართულ Le Sion Festival-ში. ეს თეატრის...

Опубликовано Gabriadze Theatre Воскресенье, 22 августа 2021 г.

Труппа выступила 21 августа в рамках музыкального фестиваля Le Sion Festival в Сьоне, в Швейцарии. Фестиваль традиционно связан со скрипичным искусством и является большой достопримечательностью небольшого альпийского городка, в котором проживает чуть менее 30 тысяч человек. 

Резо Габриадзе не стало 6 июня 2021 года года. Мастер буквального немного не дожил до своего 85-летия.

Грузинский художник, скульптор Резо Габриадзе на открытии мультимедийного проекта Необыкновенная выставка в Красном зале Музея Москвы.
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
Прощай, Великий Габриадзе – волшебник, чья магия никогда не покинет Грузию

Свой Театр марионеток Габриадзе придумал в 80-е годы, когда уже был состоявшимся кинодраматургом. "Тогда я придумал себе маленький кукольный театр, чтобы уйти от ответственности, абсолютно не зависеть от актеров, не засорять природу, иметь как можно меньше зрителей, чтобы меньше грешить незрелыми мыслями и неумением претворять их, – объяснял Габриадзе. – Я думал отдохнуть в этом театре. А оказался его заложником".

Театр Резо Габриадзе гастролировал по всему миру. Он побывал во Франции, Великобритании. В США спектакли состоялись в Сан-Диего на фестивале Искусств в 1988 году, в Кеннеди Центре в Вашингтоне, в ходе фестиваля в Линкольн-центре в 2002 году. Театр был участником фестиваля Сполетто в Чарльстоне, Эдинбургского фестиваля, гастролировал в Швейцарии, Германии, Италии, Австрии, Испании, Норвегии, России.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2453)
Теги:
Резо Габриадзе

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