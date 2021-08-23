Ушел из жизни грузинский актер Гоча Ломия

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Грузинский актер Гоча Ломия скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
В ведомстве выражают соболезнования в связи с кончиной артиста его семье и родственникам.
"Смерть Гочи Ломия - большая потеря для грузинского общества и грузинского кино", - говорится в сообщении.
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს გოჩა ლომიას გარდაცვალების გამო და...Опубликовано საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო Понедельник, 23 августа 2021 г.
Гоча Ломия запомнился грузинскому зрителю благодаря одной из главных ролей, сыгранной в грузинском художественном фильме "Ну и молодежь", режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году. После чего в народе его ласково прозвали "Болока" - в честь его персонажа Зураба-редикси. Он также снимался в фильмах Резо Чхеидзе "Саженцы" и Темура Палавандишвили "Бродячие рыцари".
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