Ушел из жизни грузинский актер Гоча Ломия

Ломия запомнился грузинскому зрителю благодаря одной из главных ролей, сыгранной в фильме "Ну и молодежь" режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Грузинский актер Гоча Ломия скончался в возрасте 69 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.

В ведомстве выражают соболезнования в связи с кончиной артиста его семье и родственникам.

"Смерть Гочи Ломия - большая потеря для грузинского общества и грузинского кино", - говорится в сообщении.

Гоча Ломия запомнился грузинскому зрителю благодаря одной из главных ролей, сыгранной в грузинском художественном фильме "Ну и молодежь", режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году. После чего в народе его ласково прозвали "Болока" - в честь его персонажа Зураба-редикси. Он также снимался в фильмах Резо Чхеидзе "Саженцы" и Темура Палавандишвили "Бродячие рыцари".

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