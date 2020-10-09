Банки пересмотрят условия погашения кредитов для турсектора

Сотрудники Минэкономики всегда готовы встретиться с представителями пострадавшего от пандемии туристического сектора и выслушать их проблемы, заявила министр

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Банки выразили готовность пересмотреть вопрос реструктуризации кредитов для туристического сектора, заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.

По ее словам, на этой неделе состоялась онлайн-встреча с ведущими банками страны и менеджментом.

"Мы говорили о возможности, чтобы еще раз произошла реструктуризация кредитов туристическому сектору и малым отелям. Рада, что банки выразили свою готовность. Конечно, с учетом каждого конкретного случая, ведь есть разные обстоятельства, которые важны для банка. В целом есть готовность к тому, что в случае подачи заявок от отелей банки готовы пересмотреть реструктуризацию кредита", - сказала Натия Турнава журналистам.

Министр отметила, что сотрудники ведомства всегда готовы встретиться с представителями пострадавшего от пандемии туристического сектора и выслушать их проблемы. Для этого не обязательно устраивать акции и политизировать процесс.

Акции протеста прошли накануне сразу в нескольких городах Грузии - Местия (Самегрело-Земо Сванети), Кутаиси (Имерети) и в Батуми (Аджария). Организаторами выступили владельцы частных и семейных гостиниц, ресторанов и казино.

Их основное требование - отсрочка выплаты банковских кредитов без начисления процентов.