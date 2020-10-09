Дорога из Батуми в Ахалцихе станет короче и безопасней

После завершения работ время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Компания "Синогидро" построит 42-километровый участок автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе. Соответствующий договор с компанией, победившей в международном тендере, уже оформлен, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.

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Строительство 42-километровой автодороги Хуло-Зарзма через перевал Годердзи финансируется Кувейтским фондом арабского экономического развития. Общая стоимость проекта, который реализуют за два года, составляет около 95,7 миллиона лари (более 29,9 миллиона долларов).

Параллельно ведется ремонт оставшегося пятикилометрового участка дороги Хуло-Зарзма, которая финансируется из государственного бюджета.

Проект автомагистрали Батуми (Ангиса) - Ахалцихе разделен на три участка - в общей сложности будет восстановлено 47 километров дороги и семь мостов. На участке будет построена двухполосная асфальтобетонная дорога.

"Обновленная дорога Хуло-Зарзма кратчайшим путем соединит регионы Самцхе-Джавахети и Аджарии. Дорога проходит через сложный геологический рельеф и ее строительство-ремонт будет способствовать улучшению социально-экономического положения населения Верхней Аджарии и Самцхе-Джавахети, а также развитию туризма, поскольку она соединяет горнолыжный курорт Бешуми с Батуми и Тбилиси. В результате реализации проекта морской и горный туризм Аджарии будут объединены в единую артерию", - говорится в сообщении.

После завершения ремонта безопасность движения на указанной дороге значительно повысится. При этом время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа.

Международный тендер на строительство-ремонт дороги Хуло-Зарзма был повторно объявлен после того, как договор с контрактором-компанией "Тоди" был расторгнут из-за невыполнения обязательств, а государство получило около 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов) в результате банковских гарантий.