Вводятся налоговые льготы для бизнеса со "статусом" в Грузии

Компания должна подать заявку в Налоговую службу, а затем правительство рассмотрит это заявление и предоставит компании статус

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Для компаний, имеющих статус "международная компания" налог на прибыль составляет 5% вместо 15%, заявил правительству министр финансов Иване Мачавариани.

Министерство финансов представило правительству проект постановления об определении статуса международной компании, утверждении разрешенных для нее видов деятельности и перечня отдельных расходов. Понятие "предприятие со статусом международной компании" установлено законом в июле текущего года. Сегодня же стало известно какие виды деятельности оно включает, какие имеет ограничения и льготы.

"Что касается льгот, это 5% налог на прибыль и 5% дохода на любого наемного работника. Есть список дополнительных расходов, которыми возможно сократить налоги на прибыль. Первый - это полный вычет расходов за заработную плату, выплачиваемую работнику-резиденту Грузии, а другой – расходы на обслуживание научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ в области деятельности, разрешенной для международной компании", – сказал Мачавариани журналиста.

Для получения этого статуса компания должна иметь опыт работы не менее двух лет. Компания должна подать заявку в Налоговую службу, а затем правительство рассмотрит это заявление и предоставит компании статус. Такой статус могут получить компании сферы IT и судоходство.

"Это сфера ИТ и морских услуг, среди которых выделю основные – аренда корабля с экипажем и без экипажа, планирование и анализ рейсов, мониторинг физического состояния корабля и/или поставка соответствующих технических деталей и/или продуктов питания, координация судостроения и ремонта судов, инспектирование в соответствии с требованиями регуляторов отрасли и т. д.", – отметил Мачавариани.

Мотивация для иностранных компаний

По мнению министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, установление льгот для международных компаний должно стать дополнительной мотивацией для компаний для деятельности в Грузии.

"Предоставление такого рода льгот, таких как налог на прибыль в размере 5% вместо 15%, 5% подоходного налога, даст дополнительный импульс региональным компаниям, глобальным IT-компаниям, чтобы они пришли в Грузию и трудоустроили наших талантливых людей", – сказала Турнава на брифинге.

По ее словам, несмотря на глобальную пандемию, правительство старается сделать бизнес-среду в Грузии привлекательной для инвесторов, которая несмотря на все глобальные вызовы выглядит наиболее стабильно, предлагает лучшую налоговую среду, что является однозначным стимулом для этих компаний приехать в Грузию и создать больше рабочих мест.