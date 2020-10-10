17:12 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке

Вводятся налоговые льготы для бизнеса со "статусом" в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1452)
51820
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0a/249676142.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201010/249675498/Vvodyatsya-nalogovye-lgoty-dlya-biznesa-so-statusom-v-Gruzii.html

Компания должна подать заявку в Налоговую службу, а затем правительство рассмотрит это заявление и предоставит компании статус

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Для компаний, имеющих статус "международная компания" налог на прибыль составляет 5% вместо 15%, заявил правительству министр финансов Иване Мачавариани.

Министерство финансов представило правительству проект постановления об определении статуса международной компании, утверждении разрешенных для нее видов деятельности и перечня отдельных расходов. Понятие "предприятие со статусом международной компании" установлено законом в июле текущего года. Сегодня же стало известно какие виды деятельности оно включает, какие имеет ограничения и льготы.

Логотип государственной программы Производи в Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
"Производи в Грузии" начинает новый проект помощи бизнесу

"Что касается льгот, это 5% налог на прибыль и 5% дохода на любого наемного работника. Есть список дополнительных расходов, которыми возможно сократить налоги на прибыль. Первый - это полный вычет расходов за заработную плату, выплачиваемую работнику-резиденту Грузии, а другой – расходы на обслуживание научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ в области деятельности, разрешенной для международной компании", – сказал Мачавариани журналиста.

Для получения этого статуса компания должна иметь опыт работы не менее двух лет. Компания должна подать заявку в Налоговую службу, а затем правительство рассмотрит это заявление и предоставит компании статус. Такой статус могут получить компании сферы IT и судоходство.

"Это сфера ИТ и морских услуг, среди которых выделю основные – аренда корабля с экипажем и без экипажа, планирование и анализ рейсов, мониторинг физического состояния корабля и/или поставка соответствующих технических деталей и/или продуктов питания, координация судостроения и ремонта судов, инспектирование в соответствии с требованиями регуляторов отрасли и т. д.", – отметил Мачавариани.

Мотивация для иностранных компаний

По мнению министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, установление льгот для международных компаний должно стать дополнительной мотивацией для компаний для деятельности в Грузии.

Вид на старый Тбилиси - район Абанотубани и Калаубани. Городская архитектура - дома в старинном стиле, Мейдан
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правительство Грузии продолжит помогать бизнесу в период COVID-19

"Предоставление такого рода льгот, таких как налог на прибыль в размере 5% вместо 15%, 5% подоходного налога, даст дополнительный импульс региональным компаниям, глобальным IT-компаниям, чтобы они пришли в Грузию и трудоустроили наших талантливых людей", – сказала Турнава на брифинге.

По ее словам, несмотря на глобальную пандемию, правительство старается сделать бизнес-среду в Грузии привлекательной для инвесторов, которая несмотря на все глобальные вызовы выглядит наиболее стабильно, предлагает лучшую налоговую среду, что является однозначным стимулом для этих компаний приехать в Грузию и создать больше рабочих мест.

Темы:
Экономика Грузии (1452)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться