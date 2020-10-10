22:15 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Сбор урожая винограда ртвели в высокогорном регионе Рача

Ртвели 2020: в Рача будут работать 12 пунктов приема винограда

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Ртвели 2020 (28)
9520
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201010/249678460/Rtveli-2020-v-Racha-budut-rabotat-12-punktov-priema-vinograda.html

Ртвели переехал из винного региона Кахети в высокогорную Рачу, где должен завершиться в течение двух недель

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Для сдачи винограда, собранного в высокогорном районе Рача, в районе откроются 12 пунктов приема ягоды, говорится в сообщении Национального агентства вина в соцсети Facebook.

Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети
© Sputnik / STRINGER
Ртвели не боится коронавируса: в Кахети собрали огромный урожай винограда - фото
16

В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – "Александроули" и "Муджуретули", из которых делают только одну разновидность вина – легендарную "Хванчкару". В этом году урожай обещает побить рекорд – в районе собираются собрать до 2,5 тысячи тонн ягоды.

Путь от виноградника до бутылки винный материал "Хванчкары" проходит немного иначе и сложнее. Именно поэтому это натуральное красное полусладкое вино ценится намного больше.

Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе Ртвели будут подключены ампелографы (ампелография – наука о видах и сортах винограда. – ред.), а во въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "Александроули" и "Муджурули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.

Самые популярные грузинские вина за рубежом в 2019 году
© Sputnik
Самые популярные грузинские вина за рубежом в 2019 году
Темы:
Ртвели 2020 (28)
Теги:
виноград, Рача


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться