Ртвели 2020: в Рача будут работать 12 пунктов приема винограда

Ртвели переехал из винного региона Кахети в высокогорную Рачу, где должен завершиться в течение двух недель

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Для сдачи винограда, собранного в высокогорном районе Рача, в районе откроются 12 пунктов приема ягоды, говорится в сообщении Национального агентства вина в соцсети Facebook.

В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – "Александроули" и "Муджуретули", из которых делают только одну разновидность вина – легендарную "Хванчкару". В этом году урожай обещает побить рекорд – в районе собираются собрать до 2,5 тысячи тонн ягоды.

Путь от виноградника до бутылки винный материал "Хванчкары" проходит немного иначе и сложнее. Именно поэтому это натуральное красное полусладкое вино ценится намного больше.

Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе Ртвели будут подключены ампелографы (ампелография – наука о видах и сортах винограда. – ред.), а во въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "Александроули" и "Муджурули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.