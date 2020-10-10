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Девушка снимает деньги с карты в банкомате TBC bank

"Альянс солидарности" собирает подписи к петиции о банковских льготах для жителей Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1453)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201010/249678493/Alyans-solidarnosti-sobiraet-podpisi-k-petitsii-o-bankovskikh-lgotakh-dlya-zhiteley-Gruzii.html

Пандемия коронавируса сильно отразилась на экономике страны и, соответственно, на финансах простых граждан, которые оказались в тяжелом положении из-за кредитов

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Наша Грузия – альянс солидарности" начинает сбор подписей населения под петицией о банковских льготах для населения Грузии, заявил один из лидеров партии Лаша Верулидзе.

Высокие проценты по кредитам являются предметом недовольства многих жителей страны. Многие из жителей жалуются, что не могут из-за этого выплачивать кредиты.

Круглосуточное отделение Сакартвелос банки
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В стране обязательно должна завершиться несправедливая социальная политика, и должны быть пересмотрены банковские регуляции, которые лежат грузом почти на всех гражданах", – сказал Верулидзе.

Он отметил, что в тяжелых экономических условиях многие из потерявших работу граждан оказались не в состоянии выплачивать свои кредиты.

Между тем, правительство Грузии в период чрезвычайного положение приняло решение об отсрочке выплат по кредитам на три месяца, на время простоя экономики. Однако многие после отсрочки кредита были вынуждены выплачивать банку дополнительные суммы.

Темы:
Экономика Грузии (1453)
Теги:
кредит


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