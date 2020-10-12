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Производство фундука в Грузии

Из Грузии экспортировали фундук почти на $34 миллиона

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1454)
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Sputnik Грузия
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Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, ведется организованная поставка грузинского фундука на зарубежные рынки

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Из Грузии экспортировано более 6,2 тысячи тонн лесного ореха общей стоимостью 33,7 миллиона долларов, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза страны.

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Это почти на 2,2 тысячи тонн больше, чем было экспортировано в прошлом году за аналогичный период, а доход от экспорта соответственно повысился на 13,1 миллиона долларов США.

Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран. Также осуществляется экспорт в Россию, Армению и Беларусь.

 Страна  Экспорт фундука
 Германия   2 тысячи тонн
 Италия  1,1 тысяча тонн
 Чехия  382 тонны
 Россия  354 тонны
 Армения  326 тонн
 Польша   210 тонн
 Болгария  176 тонн
 Франция  169 тонн
 Испания  175 тонн
 Литва  161 тонна
 Беларусь  153 тонны
 Греция  97 тонн
 Эстония  44 тонны
 Австрия  22 тонны
 Словакия   15 тонн
 Хорватия   10 тонн

По информации ведомства, в этом году в процессе переработки фундука участвуют 30 предприятий.

Темы:
Экономика Грузии (1454)
Теги:
Ассоциация производителей фундука, Грузия


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