Из Грузии экспортировали фундук почти на $34 миллиона

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Из Грузии экспортировано более 6,2 тысячи тонн лесного ореха общей стоимостью 33,7 миллиона долларов, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза страны.
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Это почти на 2,2 тысячи тонн больше, чем было экспортировано в прошлом году за аналогичный период, а доход от экспорта соответственно повысился на 13,1 миллиона долларов США.
Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран. Также осуществляется экспорт в Россию, Армению и Беларусь.
|Страна
|Экспорт фундука
|Германия
|2 тысячи тонн
|Италия
|1,1 тысяча тонн
|Чехия
|382 тонны
|Россия
|354 тонны
|Армения
|326 тонн
|Польша
|210 тонн
|Болгария
|176 тонн
|Франция
|169 тонн
|Испания
|175 тонн
|Литва
|161 тонна
|Беларусь
|153 тонны
|Греция
|97 тонн
|Эстония
|44 тонны
|Австрия
|22 тонны
|Словакия
|15 тонн
|Хорватия
|10 тонн
По информации ведомства, в этом году в процессе переработки фундука участвуют 30 предприятий.