Из Грузии экспортировали фундук почти на $34 миллиона

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Из Грузии экспортировано более 6,2 тысячи тонн лесного ореха общей стоимостью 33,7 миллиона долларов, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза страны.

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Это почти на 2,2 тысячи тонн больше, чем было экспортировано в прошлом году за аналогичный период, а доход от экспорта соответственно повысился на 13,1 миллиона долларов США.

Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран. Также осуществляется экспорт в Россию, Армению и Беларусь.

Страна Экспорт фундука Германия 2 тысячи тонн Италия 1,1 тысяча тонн Чехия 382 тонны Россия 354 тонны Армения 326 тонн Польша 210 тонн Болгария 176 тонн Франция 169 тонн Испания 175 тонн Литва 161 тонна Беларусь 153 тонны Греция 97 тонн Эстония 44 тонны Австрия 22 тонны Словакия 15 тонн Хорватия 10 тонн

По информации ведомства, в этом году в процессе переработки фундука участвуют 30 предприятий.