Сезон сбора винограда в Раче набирает обороты

В Раче не будет сотен тысяч тонн винограда, как в Кахети, но из уникальных сортов, произрастающих только здесь, делают самое известное вино "Хванчкару"

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В регионе Рача переработаны первые 600 тонн винограда "александроули" и "муджуретули", из которых делается легендарное вино "Хванчкара", сообщается на сайте Национального агентства вина.

В этом году в регионе ожидают беспрецедентный урожай этих двух сортов – до 2,5 тысячи тонн.

С целью организованного сбора винограда и сдачи его винным предприятиям, в городе Амбролаури работает специальный координационный штаб.

Как заявляют в агентстве вина, несмотря на непогоду и пандемию COVID-19, сезон сбора урожая в Раче проходит без проблем, ни один килограмм винограда не пропал.

На завершающем этапе в данный момент сбор винограда в Кахети, где в этом году собрали и переработали уже до 267 тонн винограда.