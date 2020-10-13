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Сбор урожая винограда ртвели в высокогорном регионе Рача

Сезон сбора винограда в Раче набирает обороты

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Ртвели 2020 (29)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201013/249689492/Sezon-sbora-vinograda-v-Rache-nabiraet-oboroty.html

В Раче не будет сотен тысяч тонн винограда, как в Кахети, но из уникальных сортов, произрастающих только здесь, делают самое известное вино "Хванчкару"

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В регионе Рача переработаны первые 600 тонн винограда "александроули" и "муджуретули", из которых делается легендарное вино "Хванчкара", сообщается на сайте Национального агентства вина.

Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети
© Sputnik / STRINGER
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В этом году в регионе ожидают беспрецедентный урожай этих двух сортов – до 2,5 тысячи тонн.

С целью организованного сбора винограда и сдачи его винным предприятиям, в городе Амбролаури работает специальный координационный штаб.

Как заявляют в агентстве вина, несмотря на непогоду и пандемию COVID-19, сезон сбора урожая в Раче проходит без проблем, ни один килограмм винограда не пропал.

На завершающем этапе в данный момент сбор винограда в Кахети, где в этом году собрали и переработали уже до 267 тонн винограда.

Темы:
Ртвели 2020 (29)


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