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Обменный пункт - курс 3.2

Курс лари на среду – 3,2209 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (836)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201014/249701628/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 октября в размере 3,2209 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 14 октября
Кросс-курс основных валют на 14 октября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (836)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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