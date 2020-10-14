Курс лари на среду – 3,2209 GEL/$1

Чтобы обеспечить безопасность людей во время праздничного богослужения, прихожанам будут измерять температуру при входе во двор храма Светицховели

За три квартала 2020 года товаров из Грузии вывезли на сумму более 2,4 миллиарда долларов - на 12,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года