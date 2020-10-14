Ртвели 2020: в Рача переработали более 1,8 тысячи тонн винограда

Сбор уникальных сортов винограда, из которых делают прославленное грузинское вино "Хванчкара", на пике - почти половина урожая уже сдана на винзаводы

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Более 1,8 тысячи тонн винограда "александроули" и "муджуретули" переработали в регионе Рача по данным на 14 октября, а стоимость сданного винограда уже составила более 11,3 миллиона лари (более 3,5 миллиона долларов), сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Ртвели 2020: сумма сданного винограда в Кахети превысила 200 миллионов лари>>

Беспрецедентный урожай – до 2,5 тысячи тонн ожидается в этом сезоне в регионе этих двух уникальных сортов винограда, из которых делают самое знаменитое грузинское вино "Хванчкара".

С целью организованного сбора винограда и сдачи его винным предприятиям, в городе Амбролаури работает специальный координационный штаб.

Как заявляют в агентстве вина, несмотря на непогоду и пандемию COVID-19, сезон сбора урожая в Рача проходит без проблем, ни один килограмм винограда не пропал.

На завершающем этапе сбор винограда в Кахети - ртвели в главном винодельческом регионе Грузии в этом году начался 22 августа.

В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном разводят в Кахети.

Субсидии получают винные компании, которые закупают и перерабатывают не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (26 центов) за килограмм. Государственная субсидия составляет 30 тетри за каждый килограмм.

Согласно данным агентства, "ркацители" сдано уже более 173 тысяч тонны на сумму около 141 миллиона лари (более 45,3 миллиона долларов), а "кахури мцване" – около 4,9 тысячи тонны на сумму около 5 миллионов лари (более 1,6 миллиона долларов).

По данным на 14 октября, всего во время "Ртвели-2020" в целом собрано около 271 тысячи тонн винограда, на общую сумму почти в 297 миллиона лари (около 96 миллиона долларов).