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В Грузии уже выплачены пособия населению на общую сумму более 180 млн лари

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Экономика
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201015/249715426/V-Gruzii-uzhe-vyplacheny-posobiya-naseleniyu-na-obschuyu-summu-bolee-180-mln-lari.html

Государственные пособия гражданам потерявшим работу или бизнес из-за коронавируса выплачиваются, начиная с мая

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. На выплату пособия в 200 лари 161 905 бенефициарам, из-за пандемии потерявших работу, государством перечислено уже 106 288 400 лари (33,2 миллиона долларов), об этом сообщает Первый канал со ссылкой на Государственное агентство занятости.

Вместе с тем единовременная помощь в 300 лари выплачена 248 823 гражданам общей суммой 74 646 800 лари (23,3 миллиона долларов).

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С начала пандемии коронавируса многие граждане Грузии остались без работы и доходов. Для смягчения последствий пандемии правительство 24 апреля утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

Потерявшим постоянную работу в период пандемии государство выплачивает 200 лари (64,5 доллара) в месяц, а самозанятым - 300 лари (около 96,8 доллара) в одноразовом порядке.

Программа рассчитана на шесть месяцев - с мая по октябрь.

Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно информации, предоставленной агентством, 200 лари от государства в мае получили 72 131 человек (42 426 200 лари), в июне - 143 801 человек (28 760 200 лари), в июле 127 430 человек (25 486 000 лари), в августе 96 765 человек (19 353 000 лари), в сентябре 91 315 человек (18 263 000 лари).

В случае самозанятых граждан единовременные пособия в 300 лари получить могут индивидуальные предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, лица со статусом предпринимателей малого бизнеса, у которых в первом квартале текущего года фиксируется экономическая активность или доход от экономической деятельности, а также лица со статусом микробизнеса, которые получили статус до 1 апреля 2020 года и не получают финансирования из бюджета.

По данным агентства, статистика по выплатам за пять месяцев такова: в мае пособия получили 29 981 человек (8 994 300 лари), в июне 74 558 человек (22 367 400 лари), в июле 58 831 человек (17 649 200 лари), в августе 84 915 человек (25 474 500 лари), в сентябре 538 человек (161 400 лари).

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)


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