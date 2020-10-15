МВФ улучшил прогноз по экономике Грузии: власти довольны оценкой

Согласно прогнозу МВФ, экономика Грузии будет расти в ближайшие пять лет в среднем на 5,5% в год, что является самым высоким показателем как в регионе, так и в Европе

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Международный валютный фонд считает, что в 2020 году экономика Грузии сократится на 5%, а в 2021 году фонд прогнозирует пятипроцентный экономический рост, говорится в новом обзоре мировой экономики, опубликованном МВФ.

В правительстве считают, что прогноз МВФ также совпадает с мнением правительства Грузии - проект государственного бюджета на 2021 год рассчитан исходя из 5-процентного экономического роста в будущем году.

Мировая экономика начнет восстановление с 2021 года

Согласно обновленному прогнозу МВФ, мировая экономика сократится на 4,4% в 2020 году, что на 0,8 процентных пункта лучше по сравнению с июньским прогнозом, а экономический рост в 2021 году составит 5,2 процента (снижение на 0,2 процентных пункта в июне).

В странах региона фонд прогнозирует, что в 2020 году экономика Азербайджана сократится на 4%, в Армении - на 4,5%, в России - на 4,1%, в Турции - на 5%.

В 2021 году экономика вырастет на 2% в Азербайджане, на 3,5% в Армении, на 2,8% в России и на 5% в Турции.

МВФ прогнозирует спад экономики ЕС в этом году на 7,2%, а прогноз экономического восстановления в 2021 году составляет 4,7%.

Грузия станет лучшей в регионе

Согласно обновленному прогнозу МВФ, экономика Грузии сократится на 5,0% в 2020 году, вырастет на 5,0% в 2021 году, а в 2021-2025 годах экономический рост Грузии составит в среднем 5,5%, комментируют в Минфине Грузии новый обзор фонда.

"Следует отметить, что Международный валютный фонд прогнозирует, что в среднесрочной перспективе в 2021-2025 годах, Грузия будет иметь в среднем самый высокий экономический рост в Европе и регионе. Согласно прогнозам МВФ, в 2021-2022 годах экономика Грузии выздоровеет быстрее всех среди стран региона", - говорится в заявлении Минфина.

По данным МВФ, номинальный ВВП Грузии на душу населения по паритету покупательной способности впервые превысит 20 тысяч долларов с 2024 года и 21 тысячу долларов с 2025 года. По темпам роста номинального паритета покупательной способности на душу населения в 2020-2025 годах Грузия занимает 11 место в мире.

По данным МВФ, после 2020 года долг правительства Грузии будет снижаться. "Грузия входит в число стран, которые смогут эффективно сократить увеличившийся долг в среднесрочной перспективе, в то время как такие страны, как Чехия, Эстония, Румыния, Польша, увеличат свой долг после 2020 года", - говорится в сообщении.

Сокращению долга в значительной степени способствует тот факт, что с привлечением международного финансирования в 2020 году Грузии удалось накопить значительные бюджетные резервы, которые снизят потребность в финансировании в ближайшие годы.

Правительство Грузии довольно оценкой МВФ роста в 2021 году

Премьер министр Грузии Георгий Гахария считает, что прогноз МВФ указывает на правильность выбранного правительством пути.

"Если мы будем правильно управлять вирусами и экономическими процессами, у нас будет возможность еще больше улучшить эти показатели. Конечно, возрождение экономической жизни является необходимостью, чтобы сохранить рабочие места, восстановить рабочие места там, где это возможно, и дать нашим гражданам возможность поддерживать свои семьи", - сказал Гахария журналистам.

По словам премьера, власти должны делать все для максимального соблюдения правил, чтобы минимизировать скорость и риски распространения вируса.

Заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа отметил, что в 2020 году переговоры с международными финансовыми институтами прошли успешно, что гарантирует отсутствие сомнений в макроэкономической стабильности страны в будущем.

"Причины восстановления экономики - достаточно высокие темпы строительства инфраструктуры в этом году. Проекты, важные для роста экономики Грузии, продолжатся. Также в этом году мы сохранили и укрепили имидж реформирующейся страны. Мы провели очень важные реформы, которые должны помочь оживить экономику со следующего года. Текущие переговоры с международными финансовыми организациями в 2020 году увенчались успехом, что гарантирует отсутствие сомнений в макроэкономической стабильности страны. Это подтверждают оценки как МВФ, так и рейтинговых агентств", - сказал Гагуа журналистам.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что данные о том, что экономика страны постепенно восстанавливается, будут отражены в ежемесячной статистике.

"На это указывает замедление от месяца к месяцу экономического спада, увеличение грузинского экспорта, которое наблюдалось в сентябре, а также увеличение денежных переводов и прямых иностранных инвестиций. Это все скромная, но положительная динамика, которая в будущем усилится", - сказала Натия Турнава.

Таким образом, по словам министра, прогноз МВФ, выделяющий Грузию как страну с быстрым восстановлением в ближайшие годы, основан на адекватной оценке политики правительства Грузии, которая, в первую очередь, направлена ​​на борьбу с распространением пандемии.

Прогнозы других финансовых институтов



Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении. Экономический спад в 2020 году, согласно официальному прогнозу Грузии, отраженному в государственном бюджете, составит 4%. Однако Нацбанк Грузии прогнозирует снижение ВВП страны на 5%.

Согласно прогнозу ЕБРР, ВВП в Грузии в 2020 году упадет на 5%, а уже в 2021 году экономика вырастет на 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение экономики Грузии в 2020 году на 4,8%, а уже в 2021 году рост ВВП страны ожидается на уровне 4,5%.

Эксперты другого международного рейтингового агентства S&P Global Ratings считают, что экономика Грузии сократится на 6% в 2020 году. При этом, реальный ВВП вернется к уровню 2019 года только в 2022 году, считают в агентстве.