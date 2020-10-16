Первая компания со "статусом" решила начать работу в Грузии

Правительство Грузии на прошлой неделе приняло решение ввести льготный режим для международных компаний, связанных с морским бизнесом, а также работающих в сфере информационных технологий

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Американская IT компания EPAM переносит свой бизнес в Грузию, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Правительство Грузии на прошлой неделе приняло решение ввести льготный режим для международных компаний, чтобы привлечь в страну как можно больше представителей бизнеса для развития экономики страны.

"В Грузию вошла очень крупная американская IT компания EPAM. Компания осуществляет релокацию своего бизнеса в Грузию. Она уже привезла до 30 своих сотрудников и приняла решение открыть свой офис в стране", - сказала Турнава журналистам.

При этом она отметила, что компания создаст в Грузии до тысячи высокооплачиваемых рабочих мест.

По словам Турнава такое стало возможно после принятия правительством решения о снижении на 5% подоходного налога и налога на прибыль для международных компаний определенных отраслей.

Правительству издало постановления об определении статуса международной компании, утверждении разрешенных для нее видов деятельности и перечня отдельных расходов. Понятие "предприятие со статусом международной компании" установлено законом в июле текущего года. Сегодня же стало известно какие виды деятельности оно включает, какие имеет ограничения и льготы.

В первую очередь, речь идет о компаниях, связанных с морским бизнесом, а также IT-компаниях. Оба эти направления правительство считает чрезвычайно важными для развития мировой экономики, а также для Грузии.