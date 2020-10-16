Денежные переводы в Грузию растут: кто лидирует по перечислениям

В сентябре 2020 года объем денежных переводов из России составил более 35 миллионов долларов – 18,2% от общего объема поступивших в Грузию средств

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. С начала 2020 года денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем выросли на 28,7% и составили 192,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

Больше всего валюты поступило из России - в сентябре 2020 года объем денежных переводов из РФ составил более 35 миллионов долларов – 18,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Но это на 3,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Украина.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентябрь 2020 года

Украина обошла Турцию, которая на протяжении многих лет бессменно входила в шестерку стран-лидеров по денежным переводам в Грузию, в августе этого года.

Из Украина в сентябре поступило более 13,2 миллиона долларов – почти на 209% больше, чем за отчетный период прошлого года. Сумма, перечисленная из Украины, составляет около 7,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по сентябрь 2020 года вырос на 6,2%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составили около 1 345 миллионов долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за сентябрь 2020 года

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-сентябре составил около 256,2 миллиона долларов – 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из РФ с начала 2020 года денежных переводов поступило на 17,2% меньше, чем за тот период прошлого года.

В шестерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США, Израиль и Турция.

Тенденция роста продолжается

Тенденция роста денежных переводов продолжается. После роста на 17,8% в июне, в июне годовой рост составил 17,8%, в июне - 22,1%, в августе - 25,8%, а в сентябре - 28,7%.

Определенная часть денежных переводов, около 8%, до пандемии поступала в Грузию по небанковским каналам - через визитеров. Из-за ограничений на международные путешествия эта часть денежных переводов переместилась в банковские каналы и в результате внесла вклад в указанный рост, сказал ранее президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Денежные переводы в апреле в годовом исчислении сократились на 42,3%, но в мае снизились на 9,6%.

Гвенетадзе полагает, что на показатель роста денежных переводов повлиял и тот факт, что после послабления ограничений, введенных на начальном этапе пандемии, в последующие месяцы были отправлены накопленные переводы.

Сколько валюты выслали из Грузии

Из Грузии в сентябре 2020 года за границу перевели около25,1 миллиона долларов, что на 22,4% больше, чем за тот же период 2019 года.

С начала 2020 года из Грузии за границу перевели около 176,5 миллиона долларов, что на 5,3% больше, чем январе-сентябрь 2019 года.