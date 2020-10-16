В Гудаури будет вода: на проект водоснабжения горного курорта выделено 48 млн лари

Зима не за горами и один из популярнейших горнолыжных курортов Грузии - Гудаури уже начинает готовиться к ней

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. На проект водоснабжения Гудаури будет выделено 48 миллионов лари, сообщается в информации Компании объединенного водоснабжения Грузии в Facebook.

В Гудаури планируется строительство альтернативной сети водоснабжения>>

Директор компании Гига Мандария вместе с региональным менеджером Мцхета-Мтианети Леваном Какабадзе ознакомил с проектом местное население Гудаури и хозяев частных гостиниц.

При финансовой поддержке Азиатского банка развития компания в поселке строит очистное сооружение для канализационных стоков и другую водная инфраструктуру.

С развитием и разрастанием курорта и ростом его популярности среди туристов, существующие системы водоснабжения нуждаются в основательном усилении, чтобы обеспечить Гудаури бесперебойным водоснабжением во время зимнего сезона.

В рамках проекта, полностью меняется устаревшая канализационная система, строится очистное сооружение, соответствующее современным стандартам, дополнительный резервуар, скважины, удлинятся канализационная сеть до 34 километров и сеть водоснабжения до трех километров.

Благодаря этим проектам в Гудаури и близлежащих селах должна появится инфраструктура питьевой воды и канализации современных стандартов.

После завершения работ, курортная зона будет иметь круглосуточное водоснабжение и единую канализационную сеть.

В начале января этого года один из самых популярнейших горнолыжных курортов Грузии – Гудаури остался без водоснабжения. В разгар зимнего туристического сезона вышла из строя система водоснабжения, что вызвало отток отдыхающих.