16:52 16 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7806
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2249
Поиск
Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети

Ртвели 2020: в Грузии собрано 273 тысячи тонн винограда

© Sputnik / STRINGER
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Ртвели 2020 (31)
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/1d/249577167.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201016/249725774/Rtveli-2020-v-Gruzii-sobrano-273-tysyach-tonn-vinograda.html

Сбор винограда подходит к концу и в Восточной, и в Западной Грузии, еще немного и в бокалах заискрится вино нового урожая

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузии к этому времени собрано и переработано до 273 тысяч тонн винограда, сообщает Национальное агентство вина.

По данным агентства, на 16 октября в Раче переработано 2 100 тонн винограда. В регионе ожидается беспрецедентно высокий урожай - до 2,5 тысячи тонн уникальных сортов винограда "александроули" и "муджуретули", которые произрастают только в этих местах и из которых делают лучшее грузинское вино "Хванчкару".

Больше не праздник: как коронавирус повлиял на Ртвели - видео
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Больше не праздник: как коронавирус повлиял на Ртвели - видео

Что касается региона Кахети, то там переработано 270 тысяч тонн винограда. Ртвели здесь уже на завершающей стадии. Также до тысячи тонны винограда перерабатывается в Картли, Имерети и других регионах Грузии.

В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Субсидии получают винные компании, которые закупают и перерабатывают не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (26 центов) за килограмм. Государственная субсидия составляет 30 тетри за каждый килограмм.

Темы:
Ртвели 2020 (31)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться