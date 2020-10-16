Ртвели 2020: в Грузии собрано 273 тысячи тонн винограда

Сбор винограда подходит к концу и в Восточной, и в Западной Грузии, еще немного и в бокалах заискрится вино нового урожая

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузии к этому времени собрано и переработано до 273 тысяч тонн винограда, сообщает Национальное агентство вина.

По данным агентства, на 16 октября в Раче переработано 2 100 тонн винограда. В регионе ожидается беспрецедентно высокий урожай - до 2,5 тысячи тонн уникальных сортов винограда "александроули" и "муджуретули", которые произрастают только в этих местах и из которых делают лучшее грузинское вино "Хванчкару".

Что касается региона Кахети, то там переработано 270 тысяч тонн винограда. Ртвели здесь уже на завершающей стадии. Также до тысячи тонны винограда перерабатывается в Картли, Имерети и других регионах Грузии.

В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Субсидии получают винные компании, которые закупают и перерабатывают не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (26 центов) за килограмм. Государственная субсидия составляет 30 тетри за каждый килограмм.