Обещания VS обязательства: эксперты о предвыборных планах грузинских политиков

Борьба с коронавирусом и экономическим кризисом в Грузии стала основным лейтмотивом всех обещаний партий и их предвыборных программ - эксперты оценили эти обещания

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Обещания политических партий по улучшению экономической ситуации в стране, скорее, неотъемлемая часть предвыборного процесса, нежели реальный план действий, - к такому выводу пришли экономические эксперты в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

В дискуссии на тему "Политические программы партий в Грузии – как спасти экономику?" приняли участие профессора и экономические эксперты Иосиф Арчвадзе и Демур Гиорхелидзе.

"Состязания между партиями, вовлеченными в предвыборную кампанию, вызывают горькую улыбку. Обещания льются, как из рога изобилия, но не имеют под собой никакой основы. Увеличение пенсий в несколько раз, рост благополучия граждан, улучшение социального обеспечения - все это и многое другое очень приятно слушать. Но ничего из этого не имеет под собой объективного основания", - заявил Арчвадзе в ходе пресс-конференции.

Со своим коллегой согласен и Гиорхелидзе, эксперт отметил, что предвыборные обещания – это обязательства, нежели реальный план действий.

"Я воспринимаю эти программы лишь как обязанность в рамках предвыборного процесса. К реальным действиям они не имеют никакого отношения. Это не программы того, что политики реально будут делать. То, что они говорят, невозможно осуществить. На практике это нельзя реализовать, потому что для этого нет возможностей", - заявил Гиорхелидзе.

Профессор Арчвадзе подчеркнул, что экономика страны, в том числе курс национальной валюты, очень зависит от внешних факторов.

"Если отнести внешнеторговый оборот по отношению к ВВП – это около 55% по последним данным. А в развитых странах этот показатель на уровне 15-20%. Экономика, национальная валюта в основном отталкиваются от внешних факторов", - заявил Арчвадзе.

Говоря об этих самых "внешних факторах", эксперты согласились друг с другом в том, что на экономику сильно повлиял локдаун, вызванный пандемией коронавируса. В частности, Гиорхелидзе подчеркнул, что Грузия понесла такие большие финансовые убытки из-за того, что в свое время возложила слишком большие надежды на туристический сектор.

"Люди поверили, что туризм – прибыльное дело. Они понабрали долгов, вложили все в открытие гостиниц и ресторанов, они ждут поток туристов, и что? Поток исчез, и это, как минимум, на пару лет! Никакого туризма ни в 2021, ни даже в 2022 году не будет. Это исключено", - заявил Гиорхелидзе, объяснив это тем, что люди по всему миру понесли слишком большие убытки и не могут путешествовать в таких больших количествах, как это было до пандемии.

Эксперт отметил, что единственным выходом в такой ситуации является внутренний туризм, но, по мнению Гиорхелидзе, это тоже "не самая лучшая идея".

"Что мы получили от внутреннего туризма? Рост эпидемии! Люди поехали на дешевые курорты в Батуми, понахватали этого вируса, и так появилась в стране вторая волна", - сказал профессор.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

Выборы будут проходить на фоне пандемии коронавируса и сильно растущего числа инфицированных в стране.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 887, скончались 11 человек. Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что количество инфицированных людей в сутки может перевалить за тысячу.

По официальным данным, с начала пандемии к 16 октября в Грузии было выявлено 15 327 случаев коронавируса, из них вылечились 7 613 пациентов, скончались 124. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.