Курс лари на субботу – 3,2186 GEL/$1

В формировании процентной ставки участвует много таких факторов, как риск регионов, политическая стабильность, стабильный экономический рост, низкая и стабильная инфляция

У кого больше всего шансов на парламентских выборах, нарушаются ли права избирателей новыми регуляциями ЦИК Грузии и будет ли создана вакцина от коронавируса - главные темы в грузинской прессе