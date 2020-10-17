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Почему в Грузии нельзя резко снизить ставку по кредитам: ликбез от главы Нацбанка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1461)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201017/249730949/Pochemu-v-Gruzii-nelzya-rezko-snizit-stavku-po-kreditam-likbez-ot-glavy-Natsbanka.html

В формировании процентной ставки участвует много таких факторов, как риск регионов, политическая стабильность, стабильный экономический рост, низкая и стабильная инфляция

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Резкое снижение процентной ставки по кредитам в Грузии до уровня европейских стран невозможно, заявил глава Национального банка страны Коба Гвенетадзе.

Высокая процентная ставка по кредитам до сегодняшнего дня является основной претензией общества и оппозиционных партий к банковскому сектору. Перед парламентскими выборами, которые пройдут в Грузии 31 октября, многие партии обещают снижение процентной ставки.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo: National Bank of Georgia / FB
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"В формировании процентной ставки участвует много таких факторов, как риск регионов, политическая стабильность, стабильный экономический рост, низкая и стабильная инфляция. Соответственно, резкое снижение процентной ставки до уровня европейской процентной ставки без грубого и неприемлемого вмешательства невозможно", - написал Гвенетадзе на своей странице в Facebook.

Он отметил, что снижение процентной ставки – долгосрочный процесса.

"Надо отметить, что процентные ставки в Грузии – самые низкие в регионе. В тоже время, если смотреть на долгосрочный период, они имеют тенденцию снижения и этот процесс продолжится", – сказал Гвенетадзе.

Также он отметил, что на формирование процентной ставки влияние оказывает и ставка рефинансирования, которую Национальный банк определяет с учетом прогноза инфляции.

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Национальный банк начал смягчать монетарную политику с апреля этого года после долгого периода ужесточения. Ужесточение началось с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного снижением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5 до 9%. В данный момент она уже снизилась до 8 %. Очередной пересмотр ставки рефинансирования запланирован на 28 октября.

Темы:
Экономика Грузии (1461)


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