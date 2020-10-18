Аджария готовится к сбору урожая цитрусов

Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, однако мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В Аджарии открылся координационный штаб по сбору урожая цитрусов, который будет заниматься вопросами реализации стандартных и нестандартных цитрусов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза автономии.

Решением государства в этом году будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку нестандартных мандаринов.

Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат от госсубсидию в размере 0,10 лари за килограмм.

По данным Минсельхоза Аджарии, в этом году урожай составит 35-40 тысяч тонн.

Принимать нестандартные мандарины будет компания Georgian industrial Asset Management Group, а стандартные до 30 кампаний.

Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, однако мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению.