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Мандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами

Аджария готовится к сбору урожая цитрусов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1462)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201018/249735398/Adzhariya-gotovitsya-k-sboru-urozhaya-tsitrusov.html

Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, однако мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В Аджарии открылся координационный штаб по сбору урожая цитрусов, который будет заниматься вопросами реализации стандартных и нестандартных цитрусов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза автономии.

Цитрусовый рай: грузинские мандарины отправляются за рубеж - видео
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Цитрусовый рай: грузинские мандарины отправляются за рубеж - видео

Решением государства в этом году будет осуществлена выдача субсидий на промышленную переработку нестандартных мандаринов.

Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,20 лари за килограмм, получат от госсубсидию в размере 0,10 лари за килограмм.

По данным Минсельхоза Аджарии, в этом году урожай составит 35-40 тысяч тонн.

Принимать нестандартные мандарины будет компания Georgian industrial Asset Management Group, а стандартные до 30 кампаний.

Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, однако мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению.

Темы:
Экономика Грузии (1462)
Теги:
Аджария, Грузия, экономика, Цитрусовые, мандарины


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