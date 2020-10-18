Экспорт яблок из Грузии вырос в шесть раз

Доходы Грузии от экспорта яблок за рубеж уже превысили на 713 тысяч долларов показатель прошлого года

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Из Грузии экспортировано более 2,1 тысячи тонн яблок стоимостью 947 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

Экспорт яблок этого года превзошел в шесть раз показатели прошлого года за аналогичный период, а стоимость экспорта выросла на 713 тысяч долларов.

Яблоки были отправлены в Россию (2 068 тонн), Казахстан (75 тонн), Армению (6 тонн), Сингапур и Гонконг.

В этом году в Грузии ожидается большой урожай яблок - более 120 тысяч тонн, в основном в регионе Шида Картли.

Минсельхоз сообщает, что яблоневые сады были посажены на 1128 га по всей Грузии в рамках государственной программы "Посади будущее". Государственное софинансирование составило более 9 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям 0,1 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.

В министерстве окружающей среды и сельского хозяйства была создана рабочая группа, которая активно работает в области поиска и сбора информации, систематизации, подключения фермеров и дистрибьюторов.