Курс лари на понедельник – 3,2186 GEL/$1

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Почему динамика курса лари не влияет на цены: ликбез от главы Нацбанка Грузии Плавающий курс валюты наиболее выгодный для Грузии, так как выполняет роль автоматического стабилизатора для экономики 133

В Аджарии смягчают ограничения: начинает работу общественный транспорт Решение о поэтапном снятии других ограничений, в том числе на междугородний транспорт, будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации 192