Почему динамика курса лари не влияет на цены: ликбез от главы Нацбанка Грузии

Плавающий курс валюты наиболее выгодный для Грузии, так как выполняет роль автоматического стабилизатора для экономики

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Покупательную способность населения обуславливает не курс лари, а инфляция, написал глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе на своей странице Facebook.

В последнее время из-за падения курса лари, из-за глобального экономического кризиса и негативных ожиданий перед выборами у населения страны появилось опасение, что цены вырастут и скоро они не смогу приобрести необходимые продукты.

"В 2004-2014 годах, когда курс лари был стабилен, годовая инфляция в среднем была 5,6%, когда же 2015-2019 году лари обесценивался, показатель инфляции был более низким – 3,9%. А если мы учтем, что высокая инфляция в 2017 году была вызвана единоразовым ростом акциза, то этот показатель сократится до 3,4%. Покупательную способность граждан при других равных условиях обуславливает не курс национальной валюты, а уровень инфляции", - заявил Гвенетадзе.

При этом он отметил, что плавающий курс валюты наиболее выгодный для Грузии, так как выполняет роль автоматического стабилизатора для экономики.

"К примеру, если из-за внешнего шока сокращаются доходы от экспорта, в случае гибкого курса, это естественно отразится на валютном рынке и лари обесценится, в результате чего вырастет цена на импорт и, соответственно, снизится спрос на импорт. В тоже время обесценивание курса снижает цену для иностранных граждан на произведенную в Грузии продукцию или услуги, соответственно растет внешний спрос на продукцию, а это важно для туристического обслуживания и экспорта сельхозпродукции", - пояснил Гвенетадзе.

При этом он отметил, что если бы Нацбанк попытался интервенциями сдержать курс, восстановление конкурентоспособности экономики бы замедлилось, так как экспорт был бы дороже, а импорт - дешевле. Что означает сокращение экономики и рост безработицы, а негативный торговый баланс усилил бы негативные ожидания на валютном рынке, а резервы банка не бесконечны.

Как менялась инфляция с начала года

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться - в январе и феврале он составил 6,4%, в марте - 6,1%. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

Годовая инфляция в сентябре 2020 года в Грузии составила 3,8%, при целевом показателе 3%.