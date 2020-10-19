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Новые купюры номиналом 50 лари

В Грузии появятся купюры 2020 года выпуска

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1465)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201019/249741584/V-Gruzii-poyavyatsya-kupyury-2020-goda-vypuska.html

Новые банкноты, дизайн которых соответствует купюрам 2016 года выпуска, будут находиться в обороте наравне с купюрами более ранних лет выпуска

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Согласно постановлению Национального банка в Грузии, в оборот введены новые купюры номиналом 50 лари 2020 года выпуска.

Новые банкноты будут находится в обороте наравне с купюрами более ранних лет выпуска. Дизайн новых банкнот будет соответствовать полностью дизайну купюр 2016 года выпуска.

Здание кассового центра Национального банка Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинская национальная валюта лари появилась в обороте 2 октября 1995 года. В 2016 году началось обновление банкнот на более защищенные с новым ярким дизайном. С 1 февраля 2016 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 20 и 50 лари, 1 ноября того же года – номиналом 100 лари, 1 сентября 2017 года – номиналом 5 лари, 1 октября 2019 года – номиналом 10 лари.

По данным на 2019 года в обороте находилось 4,137 миллиона лари, купюры номиналом 50 лари составляли 14,5% от всего оборота. Купюры этого номинала выпуска 2016 года составляют 81,5% от этого числа. При этом в 2019 году было выявлено 963 случая подделок купюр номиналом 50 лари, что составляет 22,8% от всех фальшивок выявленных в 2019 году.

Темы:
Экономика Грузии (1465)


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