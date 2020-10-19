В Кахети завершается сезон Ртвели: сколько винограда собрали?

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В регионе Кахети сезон сбора урожая подходит к финалу, некоторые винные компании уже отметили успешное завершение Ртвели яркими и красочными мероприятиями.

Ртвели не боится коронавируса: в Кахети собрали огромный урожай винограда - фото>>

По последним данным национального агентства вина, в регионе Кахети на данный момент уже собрано и переработано около 270 тысяч тонн винограда.

"Пандемия коронавируса не смогла помешать ходу Ртвели, с полной уверенностью могу сказать, что, несмотря на все сложности, мы выполнили все наши планы",- рассказал в интервью Sputnik Грузия основатель винной компании "Шуми" Акакий Цопурашвили.

Однако пандемия коронавируса сильно подкосила сегмент винного туризма в Грузии, отметил он.

"Так или иначе, во время Ртвели, в сентябре, к счастью, наблюдался рост количества посетителей, но ухудшение эпидемиологической ситуации в последние дни вновь оказало большое влияние на нашу работу, мы вновь видим упадок количества приезжающих к нам гостей", - рассказал Цопурашвили.

В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Субсидии получают винные компании, которые закупают и перерабатывают не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (26 центов) за килограмм. Государственная субсидия составляет 30 тетри за каждый килограмм.

Ртвели на данный момент находится в активной фазе в регионе Рача. Там ожидается беспрецедентно высокий урожай - до 2,5 тысячи тонн уникальных сортов винограда "александроули" и "муджуретули", которые произрастают только в этих местах и из которых делают лучшее грузинское вино "Хванчкара".