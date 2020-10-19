Спасая лари: Нацбанк Грузии в очередной раз продал валюту

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за шесть месяцев Нацбанк провел уже 15 аукционов, на которых продал полмиллиарда миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии провел в понедельник очередной валютный аукцион, на котором продал 30 миллионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,21 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за шесть месяцев Нацбанк провел уже 16 аукционов, на которых продал 519,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован в 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На вторник, 20 октября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2117 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.