Курс лари на вторник – 3,2117 GEL/$1

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Для избирателей на лечении или на самоизоляции оборудуют в Грузии 127 участков На каждом участке будут работать специальные группы, которые будут способствовать соблюдению всех санитарно-гигиенических норм 47

О чем пишут грузинские газеты: всеобщий карантин в Грузии станет неизбежным? Кому на руку перенос выборов - правящей партии или оппозиции, кого больше устраивает низкая явка избирателей на парламентских выборах 31 октября и станет ли неизбежным всеобщее закрытие Грузии через две-три недели - главные темы в грузинской прессе 1085