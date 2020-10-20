Курс лари на вторник – 3,2117 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0069 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 октября в размере 3,2117 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0069 лари по отношению к доллару.
На каждом участке будут работать специальные группы, которые будут способствовать соблюдению всех санитарно-гигиенических норм
Кому на руку перенос выборов - правящей партии или оппозиции, кого больше устраивает низкая явка избирателей на парламентских выборах 31 октября и станет ли неизбежным всеобщее закрытие Грузии через две-три недели - главные темы в грузинской прессе
Чтобы стабилизировать валютный рынок, за шесть месяцев Нацбанк провел уже 15 аукционов, на которых продал полмиллиарда долларов
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