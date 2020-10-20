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Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту

Грузия поэтапно возобновит регулярные авиарейсы в ноябре

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (185)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201020/249756605/Gruziya-poetapno-vozobnovit-regulyarnye-aviareysy-v-noyabre.html

Кроме европейских городов, прямой регулярный авиарейс будет осуществляться из Тбилиси в столицу Катара

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Согласно постановлению правительства Грузии, с 1 ноября снимаются ограничения на прямые регулярные авиарейсы по нескольким направлениям, заявила на брифинге после заседания координационного совета министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. С тех пор из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

Самолет грузинской авиакомпании Airzena Georgian Airlines на стоянке в аэропорту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу.

"Мы поэтапно открываем регулярные полеты. И это целый ряд направлений, в основном европейские направления. В том числе те направления, где и до этого осуществлялись рейсы, но с ограничениями, в том числе чартерные... Традиционные направления - Мюнхен, Париж, Рига. Здесь мы предложили компаниям, которые обслуживают эти направления, увеличить частоты полетов", - заявила Турнава.

По решению правительства, со следующего месяца снимаются ограничения на семь прямых регулярных авиарейсов из Тбилисского международного аэропорта по направлениям Доха, Варшава, Афины, Амстердам, Вена, Берлин и Милан.

Что касается международного аэропорта Кутаиси, то ограничения сняты по следующим направлениям: Катовице, Вильнюс, Дортмунд.

Решение о частоте полетов принимается Агентством гражданской авиации индивидуально по согласованию с Минэкономики Грузии.

По словам Турнава, частота полетов зависит уже от самих компаний и их коммерческих возможностей.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
© Sputnik / Denis Aslanov
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"У многих компаний довольно тяжелые времена, исходя из этого, они сами решают когда и с какой частотой начнут летать. А также зависит от наших подходов, потому что мы приняли решение поэтапного открытия. Во всем мире, и в Европе и в Грузии вторая волна, и ежедневно растет число инфицированных. Исходя из этого все риски должны быть сбалансированы", - отметила глава Минэкономики.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 194, а скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (185)


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