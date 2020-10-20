Представители ресторанного сектора Грузии требуют встречи с премьер-министром

Рестораторы жалуются, что последние ограничения, предписывающие им закрываться в десять вечера, окончательно подкосили ресторанный бизнес

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Представители Ассоциации рестораторов и ресторанного сектора требуют встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Рестораны в городе Мцхета будут закрыты в ночное время>>

Они требуют помощи государства в решении проблем, которые возникли у рестораторов из-за пандемии. По их словам, ограничения создали большие проблемы это сфере.

Глава Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе заявляет, что встреча с премьером будет назначена в ближайшее время.

"Для нас важно, чтобы налоговый пресс был снят в существующей ситуации, государство должно повлиять на банки, которые устанавливают кабальные условия кредитования. Наше требование – говорить о проблемах. В сфере в условиях пандемии всегда были проблемы, но отрасль определенно справлялась с ними, но закрытие ресторанов с 22:00 полностью изменило ситуацию", - заявил Бурджанадзе.

По его словам, помимо материального ущерба речь идет и о том, что множество людей может остаться без работы.

Представители ресторанной сферы требуют увеличения рабочих часов.

После того, как правительство сократило время работы ресторанов и кафе в крупных городах до 10 вечера, сегодня было принято решение о том же режиме работы и для ресторанов во Мцхета. Это было сделано потому, что после закрытия ресторанов в десять вечера в Тбилиси вечерние застолья допоздна переместились во Мцхета, которая расположена в 25 км от столицы.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Суточный прирост инфицированных уже превышает тысячу человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 857 случаев заражения. Вылечились 8 666 пациентов. Скончались 158.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.