Правительство Грузии готовит новый пакет помощи населению

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Выдача компенсаций населению Грузии в размере 200 лари ежемесячно, возможно, будет продолжена, заявил президент Wissol Group Сосо Пхакадзе.

В администрации правительства прошла встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахария с крупными бизнесменами страны.

"По поводу помощи в 200 лари, если я правильно помню, премьер-министр отметил, что она будет продолжена, конкретики больше не было. Однако, как мы узнали, правительство намерено не только продолжить эту помощь, но и принять совершенно новый пакет мер", - сказал Пхакадзе на брифинге после встречи бизнесменов с премьером.

В Грузии уже выплачены государственные пособия гражданам, потерявшим работу или бизнес из-за коронавируса, на общую сумму более 180 млн лари.

По словам Пхакадзе, на встрече с премьером были подняты два вопроса: списание отсроченного подоходного налога для фирм, работающих в сфере туризма, и второе - продление на шесть месяцев льгот на подоходный налог, которые компании получали в случае, если зарплата работника составляла менее 1,5 тысячи лари.

Помогать туризму власти Грузии начали с первых дней пандемии. Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

"Скажу честно, мы максимально старались сохранить все рабочие места. Однако было несколько случаев, когда люди были в неоплачиваемых отпусках, особенно в апреле-мае. Именно налоговые льготы с точки зрения подоходного налога максимально помогли нам сохранить очень большое количество, 98% наших сотрудников. Эти сроки истекают в конце этого месяца, и очень важно, чтобы мы сохранили людей в разных компаниях", - сказал Пхакадзе.

В свою очередь, на встрече с бизнесменами, премьер отметил, что в стране не планируется системных закрытий, которые окажут прямое влияние на экономику.

Гахария подчеркнул, что закрытие приведет к потере рабочих мест, снижению экономической активности и многому другому.

"По сравнению с другими, первая волна, как эпидемиологически, так и экономически, прошла нормально. Макроэкономические показатели на этом этапе у нас относительно нормальны. Ресурсы, которые будут доступны для экономического стимулирования в следующем году, будут весьма ограниченными, и нам вместе придется решить, где использовать эти средства, как в плане помощи, так и в плане развития", - заявил Гахария.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала ухудшаться с сентября. В стране от пандемии коронавируса уже пострадали почти все сферы экономики, в том числе и торговля. Правительство Грузии делает все возможное, чтобы больше не возникло необходимости в строгих ограничениях из-за COVID-19, которых экономика страны больше не выдержит. На данном этапе вводятся точечные ограничения в отдельных населенных пунктах, где ситуация наиболее тревожная.