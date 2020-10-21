На развитие инфраструктуры в Грузии планируется потратить $6 миллиардов

В 2021-2024 годах протяженность международной автомагистрали Восток-Запад в Грузии будет увеличена еще на 200 километров, будет построено 200 мостов и до 70 тоннелей

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В 2021-2024 годах на развитие муниципальной и другой базовой инфраструктуры в регионах Грузии планируется выделить не менее 20 миллиардов лари (6,3 миллиарда долларов), заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

"Мы продолжим уделять особое внимание селам, прилегающим к высокогорью. Продолжится обеспечеие городов муниципальным транспортом. До 2024 году будут газифицированы еще 400 населенных пунктов. В результате 1,4 миллиона семей смогут пользоваться природным газом. А уровень газификации страны превысит 90%. Еще 500 тысяч человек, проживающих в дополнительных 1000 населенных пунктах, будут иметь доступ к высокоскоростному интернету", - сказала Цкитишвили на презентации в Рустави.

По словам Цкитишвили, с целью создания новых возможностей в регионах будут продолжены проекты комплексного обновления населенных пунктов, направленные на создание и развитие новых центров притяжения.

В 2021-2024 годах завершится проект развития Абастумани, проект реабилитации Цкалтубо, урбанистическое обновление Бакуриани, реконструкция района Лагами в Местии и реставрация башен в общине Ушгули, обновление городов Телави и Велисцихе, развитие ущелий Коби и Трусо, а также проекты обновления города Душети.

Строительство дорог

К 2024 году в Грузии построят 95% дорог международного значения и полностью отремонтируют 85% дорог внутреннего значения, заявила Цкитишвили.

"Темпы строительства скоростных автомагистралей в стране увеличились в три раза - в 2013-2020 годах построено 198 километров автобана и это дороги, которые соединяют Грузию с рынками нашего региона, Европы и Азии, позволяют нам играть важную логистическую роль", - сказала Цхитишвили.

По ее словам, только в 2020 году будет введено в эксплуатацию 70 километров новых автомагистралей.

"В результате завершения уже реализуемых проектов в 2021-2024 годах протяженность международной автомагистрали будет увеличена еще на 200 километров, будет построено 200 мостов и до 70 тоннелей. Будут завершены Рикотский и другие основные участки автомагистрали Восток-Запад, что позволит сократить время в пути из Тбилиси в Батуми до 3,5 часов", - отметила вице-премьер.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Министр регионального развития и инфраструктуры подчеркнула важность строительства автомагистралей в разных регионах Грузии.

"В этом году будет завершена объездная дорога Гурджаани, а в следующем году мы начнем строительство скоростной дороги Тбилиси-Сагареджо, а затем в направлении Бакурцихе-Цнори. К 2024 году у нас будет ощутимый прогресс в строительстве скоростных автомагистралей ко всем приграничным пунктам, в том числе на 23-километровом участке Квешети-Коби, из которых девять километров – это уникальный тоннель", - сказала она.

Цкитишвили отметила, что только в инфраструктурных проектах на сегодняшний день задействовано 1200 грузинских компаний и более 30 тысяч человек.

Вице-премьера также сообщила, что поэтапно будет обновляться внутренняя дорожная инфраструктура городов Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Поти, а также дороги муниципального значения и сельские дороги, в результате чего к 2024 году будет полностью отремонтировано 85% дорог внутреннего значения.