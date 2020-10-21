В Бакуриани построили три новые канатные дороги в рекордно короткие сроки

Горнолыжный курорт, несмотря на пандемию, продолжает подготовку к проведению в 2023 году чемпионата мира по фристайлу

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В горнолыжном курорте Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) завершилось строительство трех новых канатных дорог, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Канатки построила австрийско-швейцарская компания The Doppelmayr/​Garaventa Group по заказу Компании по развитию горных курортов Минэкономики Грузии. С работами канаток на месте ознакомилась глава ведомства Натия Турнава.

"Мы завершили строительство новых канаток на Дидвели в рекордно короткие сроки. Канатки - одна из самых важных частей тех новых инфраструктурных проектов и новой жизни, которую мы даем Бакуриани. Как известно, в 2023 году Бакуриани примет чемпионат мира по фристайлу. Это большая ответственность, на которую мы отвечаем новыми проектами", - заявила Турнава.

По ее словам, в 2021 году в Бакуриани уже пройдут первые соревнования с использованием новых канаток и новых трасс. Это будет первое тестовое мероприятие в кросс-дисциплине – этап Кубка мира по ски-кроссу.

Канаты шестиместные. Пропускная способность всех трех канатных дорог составит 5,4 тысячи пассажиров в час, что может быть увеличено до 7,2 тысячи пассажиров. Современные канатные дороги в этом регионе также отличаются тем, что у них есть подземный гараж.

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB Новая канатная дорога в Бакуриани

Турнава отметила и инфраструктурное развитие горнолыжного курорта. В Бакуриани построена объездная дорога, отремонтирована новая дорога до трасс Митарби и Кохта. В планах обновление рекреационных зон. Все это, по ее словам, даст больше возможностей принимать больше туристов в Бакуриани, конечно, с соблюдением правил безопасности, а также отметит Грузию на карте спортивных соревнований мирового уровня.