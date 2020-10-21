Ввод стандарта "Евро-5" на дизельное топливо в Грузии могут перенести на год

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса ввод стандарта "Евро-5" на дизельное топливо в Грузии следует перенести на один год, считает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

Задействование новых стандартов, согласно постановлению правительства Грузии, запланировано на 1 января 2021 года. На данном этапе Грузия импортирует дизельное топливо стандарта "Евро-4" и "Евро-5".

По данным СИНГ, за девять месяцев 2020 года наибольший объем дизеля в Грузию импортирован из Азербайджана - 159,3 тысячи тонн, что составляет 38% от общего объема импорта. За ним следуют Россия - 99,5 тысячи тонн (23,7%), Румыния - 56 тысяч тонн (13,3%), Туркменистан - 55,9 тысячи тонн (13,3%).

"Если новое постановление правительства по дизельному топливу вступит в силу в 2021 году, единственная страна, из которой дизельное топливо больше не сможет импортироваться, будет Азербайджан", - заявляет СИНГ.

Азербайджанская сторона планировала завершить модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий, после чего стало бы возможно производство дизельного топлива стандарта "Евро-5", до конца 2020 года, но не смогла этого сделать по объективной причине.

"Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, которая особенно остро проходила в Азербайджанской Республике, задержала процесс реконструкции-переоборудования нефтеперерабатывающих мощностей, и срок его завершения перенесен на конец 2021 года", - сообщили в СИНГ.

Союз импортеров нефтепродуктов Грузии сообщает, что нефтеперерабатывающие заводы Азербайджана по-прежнему производят улучшенное дизельное топливо, соответствующее стандарту "Евро-4".

"Поэтому, учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда исходя из пандемии, в стране значительный экономический спад, и следующий год будет довольно сложным в этом плане, было бы целесообразно, если бы правительство Грузии отложило задействование постановления до 1 января 2022 года. Благодаря этому в Грузии по-прежнему будет присутствовать азербайджанское топливо, которое на 10-15 тетри дешевле по сравнению с продуктами, импортируемыми из других стран", - заявляют в СИНГ.

Следует отметить, что дизельное топливо используют лица, занимающиеся экономической деятельностью.

"В частности, автомобильные перевозки, дистрибуция, строительство, энергетика. В том числе лица занятые в сельском хозяйстве. Поэтому для них важно иметь доступ к относительно недорогому продукту", - отметили в СИНГ.

В то же время данное решение будет исходить из того, что у азербайджанской стороны не было объективной возможности завершить вопрос модернизации перерабатывающих предприятий в условиях пандемии.

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Задействование новых стандартов ранее было запланировано на 1 января 2020 года, однако по просьбе представителей бизнес-объединений вступление в силу новшества перенесли на год.