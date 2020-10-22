Курс лари на четверг – 3,2274 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0052 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 октября в размере 3,2274 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0052 лари по отношению к доллару.
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