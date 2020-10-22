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Обменный пункт - курс 3.21

Курс лари на четверг – 3,2274 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Состояние курса лари (88)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201022/249771125/Kurs-lari-na-chetverg--32274-GEL1.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0052 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 октября в размере 3,2274 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0052 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 22 октября
Кросс-курс основных валют на 22 октября
Темы:
Состояние курса лари (88)
Теги:
российский рубль, Рубль, Лари, Курс доллара, валютный курс


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