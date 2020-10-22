Курс лари на четверг – 3,2274 GEL/$1

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Этот человек был реально опасен - рассказ бывшего заложника в Зугдиди Ираклий Кварацхелия был тем самым человеком, чере зкоторого террорист вел переговоры с властями и выдвигал свои требования 862

МВД Грузии: заложники на свободе, преступник в розыске Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди - он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности 2566