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Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Состояние курса лари (89)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201022/249780772/Natsbank-Gruzii-prodolzhaet-prodavat-dollary.html

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 18 аукционов, на которых продал более полумиллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии провел в четверг очередной валютный аукцион, на котором продал 30 миллионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,2173 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 18 аукционов, на которых продал 569,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован в 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На пятницу, 23 октября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2181 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Доллары и евро
© CC0 / Pixabay
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Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Темы:
Состояние курса лари (89)


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