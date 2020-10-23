10:58 23 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8086
  • 100 RUB4.1842
  • USD3.2181
Поиск
Обменный пункт - курс 3.235

Курс лари на пятницу – 3,2274 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (843)
4101
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/05/249620590.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201023/249782378/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0093 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 октября в размере 3,2181 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0093 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 23 октября
Кросс-курс основных валют на 23 октября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (843)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Выборы президента Молдовы. Какой сюрприз готовят США Кишиневу
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться