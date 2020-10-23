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Токио, Япония. Деловой район

Грузия и Япония договорились об избежании двойного налогообложения

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Экономика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (552)
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Конвенция основывается на модели 2017 года Организации экономического сотрудничества и развития, и предполагает сокращение базы налогообложения

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Замминистра финансов Грузии Лаша Хуцишвили и заместитель посла Японии в Грузии Масатака Обата договорились об обновленном тексте конвенции "Об избежании двойного налогообложения доходов, неуплате налогов и пресечении неуплаты налогов", говорится в сообщении Минфина Грузии.

Конвенция заменит собой соглашение 1986 года между Японией и СССР и станет новым документом об избежании двойного налогообложения между странами.

Премьер Георгий Гахария на заседании правительства Грузии
photo: Government of Georgia / FB
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"Новое соглашение будет способствовать углублению экономического сотрудничества между Грузией и Японией, и привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.

Новая конвенция основывается на модели 2017 года Организации экономического сотрудничества и развития и предполагает сокращение базы налогообложения и установление стандарта переноса прибыли.

На сегодняшний день Грузия оформила соглашение об избежании двойного налогообложения с 56 странами.

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photo : Government of Georgia / FB
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Япония и Грузия установили дипломатические отношения в августе 1992 года. Грузино-японские отношения развиваются динамично как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и аграрной сферах.

Торговый оборот между странами в 2019 году составил 269,6 миллиона долларов, в 2018 этот показатель составил 255 миллионов долларов.

Кроме того, у Грузии с Японией налажено хорошее сотрудничество в сферах здравоохранения, внедрения новых технологий, культуры, информационных технологий и туризма.

Темы:
Внешняя политика Грузии (552)


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